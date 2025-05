Cachorro salva idoso de ataque de onça-parda no Rio Grande do Sul

Um idoso morador da zona rural na região de Pedra de Amolar, Maquiné no Rio Grande do Sul, foi atacado por uma onça-parda em sua propriedade na manhã de domingo (4), e teve a ajuda de seu cachorro que afugentou o felino.

O caso foi confirmado pelo Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) e pela Polícia Civil. Em nota eles alegaram que não foram acionados no momento do ataque, mas a equipe foi até o local na manhã desta segunda-feira (5) para realizar diligências e coletar informações.

O CABM já acionou o IBAMA e a SEMA-RS para que as medidas técnicas e legais cabíveis sejam adotadas, incluindo o monitoramento do animal e a avaliação de riscos para a população local.



O Comando Ambiental enfatizou que casos envolvendo onças-pardas são incomuns na região, classificando este como atípico e que demanda uma investigação minuciosa e a colaboração entre órgãos de segurança, meio ambiente e saúde.



A orientação à população é para que mantenha distância de animais silvestres de grande porte e acione imediatamente o telefone 190 ou o Batalhão Ambiental mais próximo em caso de avistamento.

