Cadastro para vendas de imóveis para corretores está disponível no TRT

Uma nova ferramenta em que o corretor de imóveis se aproxima do Poder Judiciário foi tema de reunião com membros do Sindicato de Corretores Imóveis (Sindimóveis) e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O encontro ocorreu na terça-feira (22).

O presidente do Sindimóveis-MS, João Araújo, acompanhado do diretor social, Marcos Rodrigues, esteve com o presidente do TRT da 24ª Região, o desembargador Nicanor de Araújo Lima, e com o juiz auxiliar, Júlio César Bebber, para conversar sobre os detalhes desta ação pioneira no estado. A medida começa nesta semana e o cadastro não terá prazo para encerrar.

"Nossa gestão começou agora e quero mostrar transparência nos atos que fazemos. E uma delas é abrir a oportunidade para que todos corretores de imóveis, que tenham interesse em particular de avaliações de ações judiciais, possam fazer isso de forma pública", explicou o desembargador.

O juiz Júlio César explica que a ficha para que o corretor possa fazer o cadastro está no 1° andar do TRT-MS, mas a previsão é de que no máximo em 90 dias haja a disponibilidade de acesso ao processo no site. Assim, os juízes de 1ª instância poderão fazer a escolha e a designação online.

“Essa é uma forma do poder judiciário conhecer os profissionais habilitados do segmento, que poderão auxiliá-los nestes processos que requer avaliações de penhora, leilão, dentre outros procedimentos que uma ação requer", afirma o presidente do Sindimóveis.

O diretor social do sindicato enfatiza que, o procedimento faz parte da portaria do TRT/GP/SJ n° 001/2019, que inclui a participação de corretores de imóveis em processos de alienação tornando eficaz e transparente a comercialização de imóveis penhorados.

Local de cadastro: TRT - Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, número 208, Jardim Veraneio, Campo Grande - MS.

