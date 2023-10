Cadastro Único fica fora do ar nesta segunda e terça-feira

O Sistema do Cadastro Único utilizado pela Secretaria de Assistência Social (SAS), ficará indisponível nesta segunda (02) e terça-feira (03), para o Governo Federal realizar ajustes na base de dados visando a qualificação do Cadastro Único.

Gerente do Cadastro Único, Viviane Brandão, explica que nas unidades de atendimento (Central do CadÚnico, Cras, Centros de Convivência e Centro Pop) o cadastro será realizado manualmente, porém a atuação da equipe técnica das unidades ficará limitada e impossibilitada de consultar a situação das famílias e imprimir a folha resumo.

“Aquelas famílias que precisam de comprovante de cadastramento podem acessar o aplicativo do CadÚnico e as que não tiverem urgência no atendimento podem procurar as unidades a partir de quarta-feira (04), quando o sistema será restabelecido”, explicou.

O QUE É?

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.

Podem se inscrever no Cadastro as famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa.

Diversos programas e benefícios sociais do Governo Federal utilizam o Cadastro Único como base para seleção das famílias, entre os principais estão o Programa Bolsa Família, Programa Minha Casa, Minha Vida, Carteira do Idoso e Tarifa Social de Energia Elétrica.

A família enquadrada na renda estabelecida pelo CadÚnico pode procurar um Cras (Centro de Referência em Assistência Social) ou a Central do Cadastro único, localizada na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí munidos de todos os documentos pessoais de todos os membros da família, além de um comprovante de residência.

Após o cadastramento é importante manter os dados sempre atualizados para que os benefícios não sejam cancelados.

