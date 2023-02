Cadê o Melado? Criança quer encontrar gatinho que sumiu na Bom Pastor

O gatinho, de pelagem cinza, que atende pelo nome de Melado, sumiu na noite de terça-feira (14) na região do Vilas Boas e tem deixado o seu tutor, um garotinho de 12 anos, triste e ansioso esperando pela volta do bichano.

De acordo com Wagner Lima, o padrasto do menino, o felino saiu de casa por volta das 22h e não retornou, como de costume. “Ele tinha o costume de sair e ir até o quintal do vizinho, mas ele não voltou”, disse.

“Olhamos as imagens da câmera de segurança e ele desceu a rua [Washington Luís] e atravessou a [rua] Bom Pastor, ele nunca tinha feito isso”, completou Wagner.

"Nós procuramos, entregamos panfletos com a foto dele, mas ainda não encontramos, pedimos ajuda para encontrá-lo", finalizou Lima.

O gatinho sumiu próximo à Escola Estadual de 1º Grau Emygdio Campos Widal.

Você viu o Melado por aí? Qualquer notícias ou se encontrar o gatinho, entre em contato com Wagner pelo número (67) 98413-8757 ou (67) 99324-6665.

