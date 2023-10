Cadela Laika dos bombeiros de MS recebe certificação nacional para busca e resgate

A cadela de busca Laika, da raça pastor holandês, foi aprovada na prova de ‘busca urbana’ realizada nos dias 4 a 6 de outubro durante a 21ª edição do Senabom (Seminário Nacional de Bombeiros), em Gramado (RS) e recebeu a Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate.

Ela atua com o sargento Thiago Kalunga, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. “É a comprovação de que o treinamento foi bem feito e que ela está apta a encontrar pessoas desaparecidas no nosso Estado e em nível nacional. Já houveram ocorrências no Brasil, como Brumadinho (MG) e Petrópolis (RJ), que os cães do Corpo de Bombeiros atuaram em busca e salvamento. Então a Laika é mais uma cadela de busca do nosso estado que poderá atuar neste tipo de ocorrência”, explicou o sargento Kalunga.

A prova de ‘busca urbana’ conta com duas etapas. Na primeira, os cães são avaliados quanto a sua obediência e destreza, onde o condutor mostra todo o adestramento realizado. Na segunda etapa é realizado um simulado onde duas vítimas estão escondidas em meio a escombros em uma área de aproximadamente mil metros quadrados e a cadela de ‘busca’ tem que localizar as pessoas em até 20 minutos. Laika conseguiu encontrar as vítimas em menos de 10 minutos.

Após a certificação nacional, a cadela também está autorizada a atuar em ocorrências em todo o Brasil, além de atender todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Os treinamentos são constantes e a cada dois anos é necessário renovar a certificação. “A Laika, e qualquer cão de busca do Brasil, precisa estar sempre em constante treinamento”, disse o sargento.

Atualmente outros quatro cães estão em treinamento de busca e resgate, e a previsão é de que até o início de 2024, pelo menos três deles passem a atuar nas operações em Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também