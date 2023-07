Café com Negócios debate reputação e Marketing Pessoal em nova edição

A edição do 'Café com Negócios - Inspiração, Conhecimento e Networking' acontece nesta terça-feira (25), com a sócia-diretora de Estratégia na Pub, Núbia Tavares e a Escritora e Trainer em Persuasão, Karina Maia com a palestra "Reputação, qual a importância para você e para a sua empresa?".

Na temporada deste ano toda a venda de ingressos será revertida para o Instituto Donativa de Filantropia. O encontro entre empresários e empreendedores acontece no Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês às 8h.

Para a especialista, Núbia, a reputação impacta na sobrevivência do negócio, desde o empreendedor EMEI à grandes corporações. “Arrisco dizer que a maior parte das empresas pensam em investir no digital, mas esquecem que o conceito de reputação é algo maior e que perpassa toda estrutura corporativa”. Para ela é fundamental ter muito claro os objetivos de negócios da companhia, o público a ser atingido e onde se quer chegar, para se construir uma estratégia bem desenhada.

A escritora Karina Maia entende que o marketing pessoal é uma ferramenta fundamental para a reputação nos negócios. “Uma pessoa que conhece as próprias habilidades e vantagens competitivas, sabe vender melhor a própria imagem”, afirma a palestrante. Para ela os pilares que compõem o desenvolvimento de uma imagem sólida são a oportunidade inesperada acompanhada da preparação.

O 'Café com Negócios' foi criado pelo empreendedor, Dijan de Barros, onde cada edição aborda um tema relacionado a negócios, mercado de trabalho, proporcionando dessa forma um encontro entre empresários e empreendedores locais e estimulando novas conexões,

Evento

- 8h - Welcome Coffee

- 8h30 - Abertura Oficial

- 9h Café com Negócios Talks

- 10h30 - Coffee Break & Networking

- 11h30 - Encerramento do Evento

O Café com Negócios sobre "Reputação, qual a importância para você e para a sua empresa?", acontece na terça-feira (25), às 8h da manhã no Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês. Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados.

Convite Solidário DONATIVA: R$ 50

Vendas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-com-negocios-reputacao-qual-a-importancia-para-voce-e-para-a-sua-em presa/1808329

