Riedel abre o Café com Negócios amanhã

A oitava edição do Café com Negócios terá como tema ‘Empresas que Fazem História’, durante a terça-feira (24). O governador Eduardo Riedel será o primeiro palestrante.

Falando sobre "Mato Grosso do Sul - Desenvolvimento e Oportunidades", Riedel está entre os seis convidados que tem histórias de sucesso com a criação de empresas no estado. Entre os palestrantes está o proprietário da Zornimat - Amadeu Ziliotto, a dona da loja Perfatto Persianas & Revestimento - Maria Helena Bonotto, da Panan Refrigeração - Roberto Rech, Sésamo Gelato - Bruna Rios, Cruzeiro do Sul Transportes - Rodrigo Possari e Jacques Janine - Renata Gabas.

A intenção com os convidados é compartilhar o conhecimento e aprendizado adquirido aos longos dos anos pelos empresários.

Assim como nas outras, na temporada deste ano toda a venda de ingressos será revertida para o Instituto Donativa de Filantropia.

Evento

08h00 – Credenciamento e Welcome Coffee;

08h15 – Abertura Oficial;

08h30 – Palestra de Abertura – Eduardo Riedel;

09h00 – Café com Negócios – Painel Empresas que Fazem História;

11h00 – Café com Networking;

11h30 – Encerramento do Evento;

Local: Shopping Bosque dos Ipês. Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Convite Solidário DONATIVA: R$ 50. Vendas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-com-negocios-empresas-que-fazem-historia/1808370.

