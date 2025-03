CafÃ© com NegÃ³cios inicia temporada de 2025 com foco no futuro econÃ´mico do Estado

O Café com Negócios dará início à sua temporada 2025 no dia 18 de março, a partir das 8h, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Com o tema "O Futuro em Movimento", o evento será realizado no formato Talks e trará uma programação estratégica voltada para empresários, abordando o desenvolvimento econômico e as oportunidades de negócios no estado.

A palestra principal será conduzida pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, que apresentará um panorama sobre o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul e as principais oportunidades para os próximos anos.

Na sequência, um Talk de discussão reunirá Marco Aurélio Beltrame, diretor executivo da TOTVS Oeste, e Amaury Pekelman, presidente executivo da Biosul, além do próprio Jaime Verruck.

A mediação ficará por conta do fundador do Café com Negócios, Dijan de Barros. O painel permitirá ao público interagir com os especialistas e obter informações estratégicas sobre inovação, tecnologia e sustentabilidade nos negócios.

De acordo com Dijan de Barros, a primeira edição do Café com Negócios 2025 promete ser um marco para o setor empresarial do Estado. “Queremos destacar todo o potencial econômico do nosso estado e as oportunidades que têm surgido. O empresário precisa estar atento a essas transformações, e é esse o nosso objetivo para este ano”, afirmou.

Expansão para o interior do Estado

Uma das novidades da temporada 2025 é a expansão do evento para o interior do Estado. Além das edições em Campo Grande, o Café com Negócios também será realizado em Bonito e Dourados, ampliando o acesso a conteúdos estratégicos e fortalecendo ainda mais o ecossistema de negócios sul-mato-grossense.

“Nosso objetivo é levar conhecimento e conexões para um público cada vez maior. Queremos que as empresas se destaquem e que novos negócios inovadores surjam a partir dessas interações”, destacou Dijan.

Calendário do Café com Negócios 2025

18 de março - Campo Grande

29 de abril - Dourados

22 de maio - Bonito

24 de junho - Campo Grande

22 de julho - Campo Grande

19 de agosto - Campo Grande

25 de setembro - Dourados

21 de outubro - Campo Grande

18 de novembro - Campo Grande

As inscrições podem ser feitas por aqui.

