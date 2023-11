Café com Negócios: Thiago Reis da Growth Machine é o convidado da última edição do ano

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A última edição o 'Café com Negócios - Sabor, Conhecimento e Networking' de 2023 trará o fundador da Growth Machine, Thiago Reis com a palestra “Demanda Infinita: Aumente seu faturamento dominando sua prospecção de clientes" que ocorrerá na terça-feira (21), às 8h no Shopping Bosque dos Ipês.

Thiago Reis é criador da metodologia demanda infinita, que tem como foco a geração de oportunidades qualificadas e que se divide em quatro pilares: definição de estratégia, construção de tração, criação de processo e uso de tecnologia. Para ele, a melhor estratégia para identificar o público alvo e gerar uma demanda constante, é analisar o histórico de venda. “A gente tem como objetivo achar duas variáveis: empresas que mais se repetem e a jornada de compra delas”, explica o especialista. O consultor acredita que para o empreendedor nunca ficar obsoleto, é importante manter uma rotina de busca por novidades. “Eu particularmente, reservo quatro horas da minha semana para estudar coisas novas, dessa maneira você está sempre se atualizando”, revela.

Com a palestra e uma vasta experiência em consultoria e aconselhamento em mais de 32 setores distintos em 4 países, Reis pretende apresentar o mapa da mina e trazer muitas coisas disruptivas pela perspectiva de vendas.

Para fechar com chave de ouro a temporada 2023, acontece também o painel de discussão “Tendências & Estratégias Digitais para 2024” com o convidado principal juntamente com o Diretor de Estratégia na 80 20 Marketing, Kenneth Corrêa e o fundador e CEO da Gama Academy, Guilherme Junqueira. A mediação fica por conta da CEO e co-fundadora da Resultado, Fernanda Rodrigues.



Kenneth Corrêa é Professor de MBA na FGV, e palestrante Internacional. Com mais de 100 palestras, incluindo um TEDx, é especialista em Inovação e Tecnologias Emergentes, incluindo Inteligência Artificial, Metaverso e Dados. Já Guilherme Junqueira ja foi indicado pela Revista Forbes como um dos 30 jovens abaixo dos 30 anos mais promissores do Brasil, co-autor de 2 livros best-sellers sobre Soft Skills e Educação, TEDx Speaker, é palestrante em eventos nacionais e internacionais, além de atuar como professor convidado nas principais universidades do país em temas como educação, carreira, gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo e inovação.

- 8h00 – Credenciamento & Welcome Coffee;

- 8h30 – Abertura Oficial

- 9h00 – Café com Negócios com Thiago Reis

- 10h00 – Café com Negócios - Painel “Tendências & Estratégicas Digitais para 2024

- 11h00 – Encerramento do Evento

O Café com Negócios com o fundador da Growth Machine, Thiago Reis será no Shopping Bosque dos Ipês. Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Na temporada deste ano toda a venda de ingressos é revertida para o Instituto Donativa de Filantropia.

O convite Solidário pode ser adquirido através do link https://www.sympla.com.br/evento/cafe-com-negocios-com-thiago-reis-demanda-infinita/1808334.

