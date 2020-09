Caixa abre 12 agências hoje das 8h às 12h no MS

A Caixa Econômica Federal abrirá 12 agências em Mato Grosso do Sul neste sábado (19), das 8h às 12h, para atendimento de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os beneficiários nascidos em janeiro poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em maio poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS.

No Estado as 12 agências que devem funcionar somam seis, apenas em Campo Grande e uma em Corumbá, uma em Coxim, uma em Dourados, Ponta Porã, Naviraí e Três Lagoas. Confira os locais abaixo:





Em todo Brasil serão atendimentos cerca de 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Auxílio emergencial

Ao todo, no sábado, terão sido pagos R$ 200,5 bilhões do auxílio emergencial para 67,2 milhões de brasileiros, um total de 288,3 milhões de pagamentos.

Saque Emergencial do FGTS

A partir deste sábado, os trabalhadores nascidos em maio que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente poderão sacar o benefício em dinheiro. Também será possível transferir os valores, via aplicativo Caixa Tem, para outra conta, da Caixa ou de outras instituições financeiras.

Deixe seu Comentário

Leia Também