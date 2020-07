Caixa anuncia novas medidas para crédito imobiliário

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, apresentou nesta quarta-feira (30) novas medidas para o crédito imobiliário. O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

Os clientes pessoas física e jurídica já podem pedir mais dois meses de pausa no pagamento de prestações do crédito imobiliário contratado com o banco. A medida vale para financiamentos de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida (faixas 1,5, 2 e 3) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos.

Segundo a Caixa, quem já teve a pausa temporária de 120 dias concluída poderá prorrogar o prazo por mais 60 dias. Quem ainda não optou por essa alternativa também poderá solicitar a pausa de 180 dias.

