Caixa aumenta preço de aposta da Mega-Sena e outros jogos; confira

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (10) que estará aumentando em R$ 0,50 o valor de seis de seus jogos lotéricos, incluindo a Mega-Sena.

Além da Mega-Sena, a Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte serão afetadas pelo aumento no valor.

Confira as mudanças:

Mega-Sena passa de R$ 4,50 para R$ 5,00;

Lotofácil passa de R$ 2,50 para R$ 3,00;

Quina passa de R$ 2,00 para R$ 2,50;

Lotomania passa de R$ 2,50 para R$ 3,00;

Timemania passa de R$ 3,00 para R$ 3,50;

Dia de Sorte passa de R$ 2,00 para R$ 2,50.

No caso da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania, as mudanças começam a valer a partir do dia 30 de abril, já para a Timemania e Dia de Sorte, o novo valor será aplicado a partir de 3 de maio.

