'Caixa Encantada' arrecada brinquedos até segunda-feira para crianças carentes

Na na próxima segunda-feira (11), a Campanha “Caixa Encantada” encerra a arrecadação de brinquedos, promovida pelo Governo do Estado. Com o objetivo de espalhar a magia do Natal para crianças carentes, a iniciativa distribuirá os itens arrecadados para 280 instituições que atendem crianças e adolescentes.

Carregando no nome o encanto associado às festividades de final de ano, o projeto teve início no dia 30 de outubro, com 2,5 mil brinquedos arrecadados na Corrida dos Poderes - que ocorreu no dia 28, em comemoração ao Dia do Servidor Público. Na abertura, alguns órgão públicos receberam banners, adesivos e caixas encantadas para fazerem a sua parte.

A campanha contou também com a colaboração de pessoas que se solidarizaram com a ação. O objetivo é que a iniciativa ultrapasse os números do ano passado, que somaram mais de 26 mil itens arrecadados.

Além de Campo Grande, “Caixa Encantada” ocorre em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. No interior do estado, assim como na capital, a distribuição acontecerá de acordo com a quantidade de brinquedos que forem localmente arrecadados.

Evento de encerramento

No dia 11 de dezembro, o encerramento da ação acontecerá às 14h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

