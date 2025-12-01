Caixa Encantada: Campanha supera meta e destaca adesão de colaboradores

Superando as expectativas, a Campanha ‘Caixa Encantada’ fechou os números nesta segunda-feira (1°), com a entrega dos brinquedos arrecadados pelas secretarias e autarquias estaduais. A madrinha do projeto, primeira-dama, Mônica Riedel, destacou organização de linha de produção que foi digna de uma indústria de arrecadação. “A gente vai bater recorde tanto na organização, quanto na entrega”.

A meta era 100 mil brinquedos e o Estado bateu 126.848 mil itens, sendo 107.994 em Campo Grande e 18.854 mil no interior, que irá atender 517 instituições em 53 municípios. “Até o último minuto, tinha gente querendo participar. Ainda tem gente que me liga agora, falando 'Posso participar? 'Pode gente, vamos mandar que a gente organiza ainda e vai”, completou Mônica.

Houve homenagens para as instituições parceiras como Senar, Senac, Fiems, OAB/MS, Defensoria Pública de MS e Procuradoria Geral do Estado. Como sempre, a organização premiou a secretaria que mais arrecadou, conquista que foi para a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que sozinha arrecadou 32.058 brinquedos.

Já em números proporcionais ao montante de servidores que colaboram, a Seilog saiu na frente.



O governador Eduardo Riedel, apontou o crescimento anual com a participação dos servidores. “Nesse mandato agora, é incrível como foi ganhando o povo, em 2023, nosso primeiro ano, foram 43 mil brinquedos. E a gente achou muito - Puxa, a vida vai dar para atender tanta criança - e é bastante. Ano passado, 75 mil, quase dobrou. Esse ano, 126 mil brinquedos. Não é pouca coisa. E como a gente fala, não é só pelo volume, é pela mobilização pela capacidade da gente conseguir estar unido em torno de apoiar quem mais precisa". finalizou.



Hoje a tarde começam as entregas para as instituições beneficiadas, no interior a distribuição acontece nas agências do Detran-MS.



