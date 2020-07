Caixa libera mais um saque do auxílio de R$ 600; veja quem tem direito

A Caixa libera nesta sexta-feira (10) o saque da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para mais um grupo de beneficiários.

Poderão retirar o dinheiro agora os nascidos em maio do 3º lote de aprovados que não estão inscritos no Bolsa Família.

O pagamento do auxílio emergencial segue dois calendários diferentes. Primeiro, os depósitos são feitos em poupança digital, e o dinheiro só pode ser usado para pagamento de boletos e compras online, por exemplo não pode ser sacado diretamente.

Para esse lote de beneficiários, os depósitos ocorreram nos dias 16 ou 17 de junho. Em um segundo calendário, o dinheiro é liberado para saque e transferência de acordo com o mês de aniversário.

A regra não vale para quem é do Bolsa Família e tem direito ao auxílio. Essas pessoas não acumulam os dois pagamentos (recebem apenas o que for mais vantajoso) e o saque é autorizado conforme o calendário do Bolsa Família, que leva em conta o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Quem pode retirar e transferir o dinheiro a partir de hoje são os nascidos em maio. Amanhã (11), será a vez dos aniversariantes de junho. O calendário de saque segue até o dia 18 de julho.

