Caixa libera saque da 2ª parcela dos R$ 600 para nascidos em junho

A Caixa Econômica Federal (CEF) libera nesta sexta-feira (5) as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em junho.

As liberações começaram no sábado e seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Até a data de liberação, os recursos já depositados nas poupanças podem ser usados apenas para pagamento de contas, de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual.

Para os trabalhadores que receberam a primeira parcela do benefício em outra conta, os recursos depositados na poupança digital serão transferidos automaticamente também na data de liberação dos saques e transferências. Com isso, esses beneficia?rios terão que procurar os bancos em que têm conta caso queiram sacar o dinheiro.

Veja calendário de saque da segunda parcela do auxílio:

- 30 de maio (sábado) - para pessoas nascidas em janeiro;

- 1º de junho (segunda-feira) - para pessoas nascidas em fevereiro;

- 2 de junho (terça-feira) - para pessoas nascidas em março;

- 3 de junho (quarta-feira) - para pessoas nascidas em abril;

- 4 de junho (quinta-feira) - para pessoas nascidas em maio;

- 5 de junho (sexta-feira) - para pessoas nascidas em junho;

- 6 de junho (sábado) - para pessoas nascidas em julho;

- 8 de junho (segunda-feira) - para pessoas nascidas em agosto;

- 9 de junho (terça-feira) - para pessoas nascidas em setembro;

- 10 de junho (quarta-feira) - para pessoas nascidas em outubro;

- 12 de junho (sexta-feira) - para pessoas nascidas em novembro;

- 13 de junho (sábado) - para pessoas nascidas em dezembro.

