Caixa terá horário especial para pagamentos do FGTS e PIS

Sarah Chaves, com informações da Gazeta do Povo

A Caixa Econômica Federal abrirá duas horas mais cedo neste mês, incluindo os sábados, para atender trabalhadores que farão o saque de até R$ 500,00 do FGTS e do PIS.

As agências abrirão nos sábados, das 9h às 16h, imediatamente posteriores às datas do pagamento que são programados para as sextas-feiras. Durante os dias úteis, na semana seguinte, o expediente vai começar duas horas mais cedo.

De acordo com a instituição financeira, as datas e as agências com horário de atendimento especial serão informadas no site fgts.caixa.gov.br. O calendário de pagamento do saque emergencial já foi divulgado. O prazo vai até o fim de março de 2020. Em abril do ano que vem, começa o pagamento do saque-aniversário."

Deixe seu Comentário

Leia Também