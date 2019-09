Caldo de Cana envasado é vendido no interior do MS e pode chegar a Campo Grande

O Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas de Dourados (MS), iniciou juntamente com a empresa, Tropicana, a produção de um caldo de cana envasado e que pode ser comercializado nos supermercados.

O supervisor de consultoria do IST Alimentos e Bebidas, Lucas Alves Gomes, contou que a empresa entrou em contato assim que teve a ideia de desenvolver o produto. “A parceria entre o Senai e a Tropicana surgiu no início de 2018, quando iniciamos o desenvolvimento do caldo de cana. O projeto teve duração de aproximadamente um ano e meio e nesse período foram feitas várias pesquisas e testes com o objetivo de obter um caldo de cana que mantivesse as suas características de sabor e pudesse ter um prazo de validade maior sem adição de conservantes”, explicou.

O empresário Angelo Trevisam conta que a ideia de produzir caldo de cana surgiu a partir da vontade de ter o alimento à disposição em qualquer horário e qualquer dia, sem precisar esperar a feira do bairro ou procurar um vendedor ambulante. “E aí comecei a ver muitos produtos no mercado, como água de coco e sucos naturais com uma produção com alta tecnologia e resolvi procurar o Senai, que é uma instituição referência em inovação, para me ajudar na elaboração desse produto”, afirmou.

A produção do Tropicana começou no início de agosto e os produtos, fabricados na versão tradicional, sabor abacaxi e sabor limão e envasados em copos de 300 ml, podem ser encontrados nos municípios de Ivinhema, Fátima do Sul, Jateí, Vicentina, Novo Horizonte, Deodápolis, Glória de Dourados, Angélica, Naviraí e Mundo Novo. “Queremos em breve estar em todo o Estado, levando o sabor do caldo de cana fresco a todo mundo que gosta do produto”, finaliza

Deixe seu Comentário

Leia Também