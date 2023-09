Calorão aumenta venda de climatizadores na Capital

A onda de calor extremo que atinge o Brasil e principalmente Mato Grosso do Sul, fez todo mundo buscar uma forma de aliviar os impactos das altas temperaturas. Em Campo Grande os termômetros bateram 37°C de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.

Na Capital, a população foi em 'peso' atrás de eletrodomésticos como climatizadores, ar-condicionados e ventiladores para suportar o calor da primavera.

Na Gazin, o gestor da Loja, Rodolfo Morais, alegou que o clima contribuiu para novos clientes, e chegam a pagar a vista, para isso, a empresa começou a se preparar desde o final de agosto, quando foi anunciada a chegada da onda de calor pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"Ficamos bem focados e na compra direta com o fornecedor a preço de custo mais acessíveis ao consumidor porque a gente sabia que ia ter concorrência. O aumento mais significativo veio na segunda quinzena de setembro, nessa segunda teve um aumento grande, principalmente de venda de ar", explicou Rodolfo da Gazin da Barão do Rio Branco.

Ainda segundo o gestor, além dos novos clientes que ganharam, os fregueses ajudam a venda e em dois dias já batem os estoque.

Entre as lojas de eletrodomésticos, seu Jorge Luz de 75 anos, que levava uma sacola com um ventilador conta que é de Florianópolis e não está acostumado com o calor de Campo Grande. "Eu tenho um ventilador de teto, um ar-condicionado e um ventilador de pé, mas vim comprar outro porque o meu deu defeito. Eu não sou muito chegado ao calor do jeito que está aqui, aqui é o começo do inferno", alegou o cliente que mora na Capital sul-mato-grossense e na cidade catarinense.

Jorge Luz, aos 75 anos foi comprar seu 3° ventilador - Foto: Adriano Miguel

Nas Casas Bahia, o gerente, Antonino Marcos Matos, também conta que percebeu o aumento da procura por

Antonino Marcos Matos/Casas Bahia

quatro produtos que estão sendo o carro-chefe da loja; ar-condicionado, ventiladores, climatizadores e umidificadores. "Todo mundo está atrás do ar-condicionado, desde semana passada é o que mais esta vendendo".

O gerente conta que a demanda teve um aumento mais expressivo no sábado (23), mas dobrou o volume de procuras nos últimos dois dias. "Estamos fazendo pilhas de produtos para mostrar ao cliente que temos".

Nas lojas em geral pelas ruas do centro da Capital, o que mais se observa são amostras de produtos como ventiladores e climatizadores que seguram o cliente na porta para pegar "aquele ventinho" e são "chamarizes" para quem quer comprar e driblar o calor.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também