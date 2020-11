Câmara: 29 de Julho pode se tornar dia em memória de quem morreu de coronaívus

Os vereadores aprovaram na sessão desta terça-feira (3), em primeira discussão, o projeto que institui o dia em memória dos trabalhadores que morreram durante o combate ao coronavírus em Campo Grande.

De acordo com o autor do projeto, vereador Jeremias Flores, a intenção é homenagear os profissionais que atuaram na linha de frente, diretamente ligados ao setor da saúde. “É uma data que traz muita tristeza, só que a história está sendo escrita. Gerações falarão desses dias que estamos vivendo, por isso a importância de homenagear aqueles que enfrentaram, cara a cara, e se sobressaíram a ponto de se tornarem mártires”, afirmou o parlamentar.

Durante sua fala, na sessão desta manhã, o vereador lembrou da morte do técnico de enfermagem, João Paulo Rodrigues da Motta, que morreu no dia 29 de julho deste ano, vítima do coronavírus na capital. O fato de o parlamentar lembrar da morte do trabalhador da saúde se deu porque João Paulo morreu com a mesma idade que a mãe do vereador, ao 38 anos, também por problemas de saúde. O projeto segue para segunda discussão e se aprovada e sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad, a data será todo dia 29 de julho.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Mato Grosso do Sul, 17profissionais da saúde morreram de coronavírus, sendo seis de Campo Grande.

