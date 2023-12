Câmara cria três medalhas em reconhecimento a servidores das forças de segurança

A Câmara Municipal de Campo Grande, sob a presidência do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, anunciou a criação de três medalhas legislativas em reconhecimento aos serviços prestados por membros das forças de segurança. Os atos legislativos foram oficializados por meio da Resolução nº 1.383, Resolução nº 1.384 e Resolução nº 1.385, todos publicados no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (21).

Medalha Legislativa Deputado Estadual Cabo Almi - A Resolução nº 1.383 institui a Medalha Legislativa "Deputado Estadual Cabo Almi" no âmbito do Município de Campo Grande. Destinada a Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, a honraria visa reconhecer os relevantes serviços prestados à comunidade. A entrega das medalhas acontecerá durante o mês de dezembro, em homenagem ao ex-servidor público do Estado de Mato Grosso do Sul, José Almi Pereira Moura.

Cada vereador terá a prerrogativa de conceder até duas medalhas por exercício.

José Almi Pereira Moura (PT) faleceu em decorrência da Covid-19, em 24 de maio de 2021. Ele era deputado estadual pelo PT.

Medalha do Mérito Legislativo Coronel do Corpo de Bombeiros Militar José Reis Pouso Salas - A Resolução nº 1.384 cria a Medalha do Mérito Legislativo "Coronel do Corpo de Bombeiros Militar José Reis Pouso Salas", a ser outorgada a membros da corporação que se destacaram pelo valor pessoal, contribuindo decisivamente para o aperfeiçoamento e projeção da instituição nos âmbitos nacional e estadual. A homenagem será concedida anualmente, em Sessão Solene realizada no dia 25 de setembro, em alusão à fundação do primeiro quartel dos bombeiros em Campo Grande.

Medalha do Mérito Legislativo Tenente-Coronel da Polícia Militar Benedito Campos Couto - Por fim, a Resolução nº 1.385 institui a Medalha do Mérito Legislativo "Tenente-Coronel da Polícia Militar Benedito Campos Couto". Destinada a membros da Polícia Militar que se destacaram ao longo de suas carreiras, a honraria será concedida em Sessão Solene anual, no dia 5 de setembro, em referência à data de criação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

As despesas decorrentes da execução destas Resoluções correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, consignadas no orçamento de programa vigente e nos exercícios posteriores. As promulgações foram assinadas pelo presidente da Casa, o Carlão.

Para a leitura completa dos atos, acesse a íntegra a partir da página 15

