Câmara decreta luto pela morte de Walter de Castro

A Câmara Municipal de Campo Grande decretou nesta terça-feira (9) luto oficial de três dias pela morte do ex-vereador Walter de Castro, 91 anos, ocorrida na noite de segunda-feira (8), no Hospital Proncor.

“É com muito pesar, que a Câmara Municipal de Campo Grande, em nome de todos os vereadores e assessores, comunica que está de luto devido ao falecimento do ex-vereador Walter de Castro, que faleceu aos 91 anos, de falência múltipla de órgãos”, publicou a Casa de Leis em nota oficial. As bandeiras na sede do Legislativo municipal estarão hasteadas a meio mastro.

Ex-deputado federal, o médico Walter de Castro foi vereador de Campo Grande, durante a 17ª Legislatura, nos anos de 1973 e 1974. O ex-vereador nasceu em Maracaju em 6 de maio de 1928.

Também foi deputado estadual por Mato Grosso (antes da divisão do Estado) e deputado federal por dois mandatos. Comandou a Secretaria de Saúde nos governos de Harry Amorim e Marcelo Miranda.

O velório e o sepultamento aconteceram nesta terça-feira (9), no cemitério Jardim das Palmeiras. O presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, em nome de todos os parlamentares e funcionários da Casa de Leis manifesta condolências à família e amigos.

