Câmara devolve R$ 850 mil para combate do coronavírus em Rio Brilhante

Priscilla Porangaba, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

As ações de combate ao novo coronavírus vão receber reforço financeiro no município de Rio Brilhante. A Câmara de Vereadores atendeu pedido do prefeito Donato Lopes da Silva (PSDB) e decidiu devolver R$ 170 mil por mês ao Executivo, durante cinco meses.

Segundo o Rio Brilhante em Tempo Real, o valor total será de R$ 850 mil, parte do duodécimo que o Legislativo recebe todos os meses para custear despesas e salários de servidores e vereadores.

Nessa sexta-feira (17), Donato Lopes determinou redução de 50% no salário dele e do vice-prefeito e de 20% nos salários dos secretários municipais e ocupantes de cargos comissionados durante três meses. Os R$ 256,2 mil economizados no período serão depositados na conta do Fundo Municipal de Saúde.

Neste sábado, a Câmara informou que a devolução de parte do repasse mensal teve aprovação unânime dos 13 vereadores e o dinheiro também será depositado no Fundo Municipal de Saúde para ações de combater à pandemia. Até agora Rio Brilhante não tem nenhum caso de covid-19.

“Neste momento é essencial unirmos forças para o bem da população. Agradeço aos vereadores por terem entendido a importância de destinar recursos para ações que certamente farão muita diferença para nessa crise”, afirmou Donato Lopes.

Deixe seu Comentário

Leia Também