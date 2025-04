Câmara e Senai fecham parceria para lançamento de programa de qualificação

A Câmara Municipal de Campo Grande, em parceria com o Senai e Fiems, vai lançar o “Programa Pronto Pro Trabalho”, com a oferta de 10 mil vagas em cursos de profissionalização 100% gratuitos e direcionamento para o mercado de trabalho, com o lançamento oficial da ação marcado para o início de maio, quando é comemorado o Dia do Trabalhador.

O cronograma e parceria das ações foram definidos na manhã desta segunda-feira (14), em reunião dos vereadores com o diretor Regional do Senai de Mato Grosso do Sul, Rodolpho Mangialardo, e a gerente comercial Cintia Shigemoto.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou a importância da campanha para a população da Capital. “Nós temos uma demanda que todos os gabinetes de vereadores recebem, de muitas pessoas que precisam de emprego e, muitas vezes, não conseguem ser colocadas no mercado de trabalho devido à falta da capacitação profissional. O Senai tem uma performance de capacitação profissional das melhores do Estado, então nada mais interessante e legítimo que a gente faça essa parceria para o bem da população de Campo Grande”, comentou.

Segundo Papy, o objetivo é conectar o morador que procura ajuda do vereador com a oportunidade de trabalho. ““Vamos ter uma ferramenta, com essa parceria, para qualificar a mão de obra e também empregar os nossos campo-grandenses”, disse o vereador. “Nós vamos ter aqui na Câmara uma espécie de balcão de emprego da Fiems”, completou.

“Viemos propor qualificação gratuita, visando atender a necessidade e a demanda de mão de obra deste movimento pujante de empregos que o Estado tem nos últimos anos. Os cursos vão estar acontecendo na periferia, com muita ajuda da base dos vereadores aqui no município de Campo Grande”, comentou Mangialardo.

O programa contará com a instalação de um totem de autoatendimento, com sistema de matrícula do Senai, na Câmara Municipal, que funcionará a partir de 30 de abril e permitirá acesso às vagas disponíveis nos cursos e a pré-matrícula.

