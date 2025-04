Câmara entrega a Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio

Aconteceu nesta quinta-feira (10), no estande da Câmara Municipal de Campo Grande na 85ª Expogrande, a Sessão Solene de outorga da Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio, que homenageia nomes de destaque no setor.

No total, foram homenageados 29 pesquisadores ou profissionais que se destacaram no âmbito do agronegócio, promovendo o crescimento e a modernização do setor.

O presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Vicente Neto, o Papy, expressou o sentimento de carinho que Mato Grosso do Sul tem pela senadora Tereza Cristina, que é demonstrado pelo nome dado à medalha. “Isso só demonstra o carinho que a população do Mato Grosso do Sul tem por vossa excelência, senadora Tereza Cristina, que é uma militante do agronegócio, uma defensora desse ruralismo que faz a diferença no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo”, comentou.

A senadora Tereza Cristina, que empresta seu nome à medalha, em destaque às suas contribuições ao agronegócio sul-mato-grossense, relembrou os esforços da bancada federal de MS no Congresso, lutando para garantir direitos ao setor. “Podem ter certeza, nós estaríamos lá, defendendo os interesses de cada um dos produtores rurais, sejam eles assentados, sejam eles da agricultura familiar, sejam eles da média, da grande agricultura, todos vocês estão lá, sendo cuidados por essa bancada que ama o nosso Estado, o agro e o Brasil”, afirmou.

Tereza finalizou seu discurso agradecendo a homenagem, e reforçando o quão importante ela é para ela. “Muito obrigada por essa homenagem Riedel, muito obrigada Carlão”, disse a parlamentar. “Todo ano, quando vocês forem entregar essa medalha, para mim, é um dia de muita honraria, eu me sinto honrada com essa homenagem”, completou.

Em seu discurso na solenidade, o governador Eduardo Riedel também saudou os homenageados e deu destaque à escolha do nome de Tereza Cristina como homenagem à medalha.

“Eu quero saudar todos e todos os homenageados. Se vocês estão recebendo por alguma indicação essa medalha, é porque vocês criaram a condição de relevância dentro de um setor econômico extremamente importante para o nosso Estado, e nada mais justo do que uma medalha de liderança do agronegócio carregar, Tereza, o seu nome”, comentou.

Riedel relembrou a medalha recebida ano passado e o sentimento ao “carregar” a senadora em seu peito. “Eu, particularmente, fiquei ano passado muito feliz em ser homenageado e carregar a Tereza Cristina no peito, de maneira muito orgulhosa”, relembrou.

Já para a prefeita Adriane Lopes, afiliada política da senadora, destacou a importância do prêmio para reconhecer o trabalho e esforço investido no setor do agronegócio, que é um dos maiores do Estado. “Desejo muito sucesso a todos e parabéns aos homenageados do dia”.

