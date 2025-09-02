Menu
Câmara lamenta morte de assessor parlamentar no trânsito da Capital

Wagner de Souza conduzia uma motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete e faleceu no local

02 setembro 2025 - 12h12Sarah Chaves    atualizado em 02/09/2025 às 13h07

A Câmara Municipal de Campo Grande emitiu nota de pesar pela morte do assessor parlamentar, Wagner de Souza, vítima de um acidente de trânsito fatal na manhã desta terça-feira (2), na Rua Bahia com 15 de novembro, na região do Jardim dos Estados.

Wagner exercia a função de assessor parlamentar no gabinete do presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy. Em solidariedade, os vereadores prestaram homenagem com um minuto de silêncio durante a sessão ordinária desta terça-feira, como forma de reconhecimento e respeito à memória do servidor.

A Câmara manifesta suas condolências aos familiares e amigos, desejando força para enfrentar este momento de dor”, publicou.

Caso
O motociclista e assessor parlamentar Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Bahia, na região central de Campo Grande.

Informações do tenente Valerio Pereira, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, aponta, de forma preliminar, que o motociclista seguia pela rua Bahia, enquanto a caminhonete estava pela rua 15 de Novembro.

No cruzamento das vias, houve a colisão entre os dois veículos e consequentemente, o motociclista foi arremessado, batendo no veículo estacionado já na rua 15 de Novembro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de reanimação na vítima por vários minutos, contudo, Wagner não resistiu e foi a óbito ainda no local.

