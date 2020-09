Câmara lamenta morte de ex-vereador, por coronavírus

A Câmara Municipal de Corumbá lamentou, em nota publicada nesta quinta-feira (3), a morte do ex-vereador Carlos Alberto Machado. Ele morreu na noite desta quarta-feira (2) vítima do novo coronavírus (Covid-19).

Machado foi vereador em Corumbá por três legislaturas de 2001 a 2012, também foi suplente e assumiu o cargo no lugar do vereador Luciano Costa que, em 2018, ocupou uma pasta na Prefeitura Municipal de Corumbá Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

Ele estava internado na Santa Casa de Corumbá onde se tratava do vírus. Chegou a apresentar melhoras, mas, nos últimos dias, teve piora no seu quadro clínico e perdeu a luta para o coronavírus.

O presidente da Câmara, Roberto Gomes Façanha, ressaltou que o ex-vereador foi um grande companheiro. “Machado foi um grande companheiro, tanto aqui, na Câmara, como lá fora, na nossa vida profissional, como servidor público estadual. Foi uma grande perda para todos nós”, disse citando também as atuações na área social, onde foi presidente do Cento Padre Ernesto Sassida; colaborador da Cidade Dom Bosco; presidente do Lions Clube de Corumbá Pantanal onde teve uma atuação frequente, entre outras atribuições.

