Câmara Municipal homenageia cenário musical e cultural de Campo Grande

Nesta segunda-feira (18), a Sessão Solene de outorga do Prêmio Legislativo “Luiz Gustavo da Silva”, acontecerá a partir das 19h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Youtube. A honraria foi instituída por meio da Resolução n. 1.359/22, de autoria do vereador Júnior Coringa.

A homenagem é concedida a produtores e organizadores de eventos, disc-jóqueis (DJ's) e intérpretes de estilos musicais variados que tiveram destaque e notoriedade no cenário musical e cultural de Campo Grande.

Conheça alguns dos nomes que serão homenageados na sessão solene:

1 – Mateus Lino Franca Goulart

Dj Lino é um DJ que inovou o cenário dos Eventos Sul-mato-grossense, com o seu Talento diferenciado conquistou espaço nos Melhores e Maiores Eventos e Casa de Shows do Estado.



2- João Vitor Batalha

Um Jovem Promissor, Produtor de Eventos, que vem fazendo história e conquistando público por onde passa, sempre levando alegria e entretenimento para toda a região norte com seus Eventos em sua Casa de shows El Point.



3- Weslley Medeiros Monteiro

Um Jovem e Experiente Dj, que também se profissionalizou como produtor de eventos, o Jovem Dj Mascote também é Criador do Maior Baile do Estado, o Baile do 067, conhecido em todas as cidades do interior do nosso Mato Grosso do Sul, que arrasta multidões por onde passa.



4- Bruno Henrique Schiavenato

Iniciou como Produtor de Eventos em 2008 até o final de 2022, produziu Grandes Shows de Artistas Nacionais, e também produziu vários Eventos em Casa de Shows aqui da Nossa Capital, atualmente é Proprietário do Zulmira Botequim, Localizado no Nova Lima. Seu Botequim leva alegria e diversão para toda região norte com Música ao Vivo de Terça a Domingo.

Sobre o Luiz Gustavo da Silva

Luiz Gustavo da Silva, nascido em 13 de Novembro de 1987, na cidade de Aparecida do Taboado-MS, foi um dos profissionais de maior destaque no ramo de organização de eventos e festas celebrativas na história de Campo Grande.

Durante toda a sua carreira de 13 anos como “promoter”, foi responsável por inúmeros eventos de sucesso e de recorde de venda e arrecadação de ingressos, que trouxeram vários artistas de fora para se apresentar na cidade. Além disso, também participou diretamente na estruturação de festas que garantiram a estabilidade e êxito de várias danceterias que já passaram por Campo Grande, entre elas: o “Atalaia”, o “Macalé”, o “Jeremias” e o Mesa de Bar”.

Lamentavelmente em 28 de Dezembro de 2020, Luiz Gustavo da Silva faleceu aos 33 de idade, vítima de complicação cardiológica, após um longo período de tratamento hospitalar, deixando à sua família e amigos, lembranças da pessoa amiga, carismática, companheira, solidária e vencedora que representava.

A criação do prêmio legislativo em questão é muito significativa, tendo em vista o seu louvável intuito de homenagear profissionais que dedicam suas vidas, na produção de eventos e realização de apresentações em prol da Cultura Musical e Artística Municipal, e que simultaneamente são capazes de movimentar a economia, gerando mais empregos e renda para toda a cidade.

“Sabemos que este setor gera milhares de empregos na nossa Capital, além de movimentar a economia e cultura da nossa Cidade, por isso é de extrema importância homenagear as personalidades que se destacam durante o ano”, ressaltou o Vereador Junior Coringa, autor do Projeto de Resolução nº 503/22 que institui “prêmio Luiz Gustavo da Silva”, a ser outorgado aos produtores, organizadores de eventos e disc-jóqueis (DJs) da nossa capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também