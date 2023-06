Câmara Municipal promove arrecadação de agasalhos e cobertores

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

A mobilização para a campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores da Câmara Municipal de Campo Grande é realizada junto aos gabinetes dos vereadores, servidores, empresas parceiras e também está aberta para contribuições de todos os moradores.

Roupas e cobertores arrecadados serão levados diretamente às famílias que precisam, nas comunidades carentes de Campo Grande. “É importante que a Câmara faça sua parte com essa campanha. Nesta noite ainda, morreu um campo-grandense de frio. A Câmara não pode ficar ausente num momento tão triste como esse, em que pessoas estão passando dificuldade, seja os moradores de rua ou as famílias que moram em barracos de lona onde o vento e chuva não deixam que tenham aconchego”, afirmou o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal.

O presidente reforçou que já atendeu alguns moradores nos últimos dias, com pedidos de cobertores, e vereadores também sugeriram a necessidade da campanha para que mais famílias sejam atendidas nas ações de solidariedade. “Vamos fazer a nossa parte, contribuir para amenizar as dificuldades”, afirmou o vereador Carlão. A ideia é manter a arrecadação pelos próximos 30 dias, pois estão previstas outras frentes frias para este mês e para julho.

Serviço

As doações podem ser feitas no prédio anexo à Câmara Municipal (antigo Banco do Brasil), na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.550.

Deixe seu Comentário

Leia Também