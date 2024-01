Câmara quer votar projeto dos "combustíveis do futuro" ainda no 1º semestre

A Câmara dos Deputados planeja votar ainda neste primeiro semestre do ano o projeto dos "combustíveis do futuro", que estabelece um cronograma para que as companhias aéreas gradualmente diminuam as emissões de gases de efeito estufa em voos domésticos.

A urgência do projeto foi aprovada em dezembro, e é uma das principais apostas da Casa Civil e do Ministério de Minas e Energia para colocar o Brasil na rota da transição energética. Caso o projeto seja aprovado, haverá aumento da mistura de etanol na gasolina de aviação.

O relator do texto, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), defende que matérias do tipo são de importância para a Câmara, já que trabalham o compromisso do país com a sustentabilidade. "Estas são matérias absolutamente prioritárias agora para a Câmara dos Deputados para a transição energética", afirmou.

