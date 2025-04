Câmara sedia curso de primeiros socorros com ênfase no Espectro Autista

Neste Abril Azul, mês de Conscientização sobre Autismo, acontecerá na Câmara Municipal de Campo Grande, o I Curso de Primeiros Socorros com Ênfase no Transtorno do Espectro Autista, promovido pelo vereador Maicon Nogueira.

De acordo com o parlamentar, o curso é gratuito e é voltado para as mães atípicas e profissionais do segmento de atendimento. “O objetivo é capacitar essas pessoas para realizar esse tipo de atendimento, visando a contenção diferenciada e humanizada em função das particularidades do transtorno”, destacou.

O curso será ministrado pelo Cel. Sidnei Ribeiro da Cruz do Corpo de Bombeiros, que destacou que as técnicas são fundamentais para situações de emergência, no dia a dia. “Os alunos terão a oportunidade de aprender sobre segurança e avaliação de cena, hemorragias, convulsões, tontura e desmaio, afogamento, intoxicações e estabilização da vítima, por exemplo". Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 67 9 9112-1011.

Serviço

I Curso de Primeiros Socorros Com Ênfase No Transtorno Do Espectro Autista

Data: 25/04/2025

Horário: Das 9h às 12h e das 14h às 18h

Local: Câmara Municipal

Avenida Ricardo Brandão, 1.600 – Jatiuca Park.

