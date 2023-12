Câmara vota projetos do executivo e emendas na LOA em sessão extraordinária

A Câmara Municipal de Campo Grande realizará uma sessão extraordinária nesta sexta-feira (29) às 16h30, com o intuito de deliberar sobre projetos do Executivo e emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA). A convocação foi feita pelo presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, por meio do Edital de Convocação divulgado na quinta-feira (28).

No centro das discussões estão projetos propostos pelo Executivo Municipal. O Projeto de Lei nº 11.184/23 trata do sistema de compartilhamento de bicicletas em vias e logradouros públicos. Em pauta também está o Projeto de Lei Complementar nº 898/23, que promove alterações na Lei Complementar nº 421/21, e o Projeto de Lei Complementar nº 914/23, responsável por incluir e modificar dispositivos na Lei nº 1.466/73.

Além dos projetos do Executivo, a Mesa Diretora apresenta o Projeto de Lei nº 11.223/23, que propõe alterações no anexo das emendas parlamentares impositivas na Lei Orçamentária de 2023.

