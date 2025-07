Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam primeira gravidez

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram, nesta sexta-feira (11), que estão à espera do primeiro filho.

A atriz está grávida de cinco meses, e a notícia foi revelada por meio das redes sociais do casal. "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", escreveram os dois na legenda da publicação.

Juntos desde 2016, Camila e Klebber se conheceram nos bastidores da novela Êta Mundo Bom!, da TV Globo, onde contracenaram.

O relacionamento evoluiu rapidamente, e os dois oficializaram a união em agosto de 2018, com uma cerimônia romântica à beira-mar, realizada na praia de Jericoacoara, no Ceará.

A cerimônia contou com a presença de 12 casais de padrinhos, entre eles nomes conhecidos como o autor Walcyr Carrasco, o cantor Luan Santana e os atores Antonia Morais, Cássia Kis, Felipe Hintze, Joaquim Lopes e Vanessa Giácomo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também