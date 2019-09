Caminhão de gás cai na serra de Maracaju e deixa um morto

Joilson Francelino, com informações da mídia local

Diego Fernandes Santos, 28 anos, morreu e Diogo Bezerra da Silva, 19 anos, ficou gravemente ferido em acidente com caminhão carregado com gás no início da tarde desta terça-feira (24), em Nioaque.

De acordo com as primeiras informações, o veículo que era conduzido por Diego caiu na região conhecida como serra de Maracaju, a beira da rodovia. Diego morreu na hora e Diogo foi encaminhado à uma unidade de saúde.

A polícia está no local onde faz levantamentos para apurar a causa do acidente. O veículo ficou destruído e a carga espalhada.

