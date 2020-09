Caminhoneiro é feito refém por dois dias durante assalto na fronteira

Um caminhoneiro de 30 anos foi mantido em carcere privado por dois dias durante um assalto na cidade de Ponta Porã, que fica a 346 quilômetros de Campo Grande. Ele foi mantido em uma casa do lado paraguaio.

Ele procurou a delegacia nesta segunda-feira (21), ele relatou que estava na cidade há 15 dias para vender seu caminhão, quabdo deu por volta das 20 horas, do di 18, ele foi surpreendido por doisladrões armados com uma escopeta e uma pistola. Ele foi levado junto do caminhão.

Os bandidos o levaram para uma casa no lado paraguaio, onde colocaram um capuz na cabeça dele e o amarraram, sendo que no dia 20 por volta das 22 horas foi libertado.

Ele pediu socorro a um homem que nesta segunda(21), o levou até a delegacia. A vítima não soube dizer muito sobre as características dos bandidos, apenas, que um deles era branco e tinha cabelos pretos.

