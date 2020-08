Caminhoneiro recebe multa de R$ 9,6 mil por transporte ilegal de madeira

Policiais Militares Ambientais de Cassilândia realizavam fiscalização neste sábado (29) no início da manhã, na rodovia MS-306, na altura do km 1 e apreenderam um veículo tractor marca Scania com placas de Maringá (PR), com carreta acoplada transportando carga de madeira serrada transportada ilegalmente.

A carga de madeira era transportada em excesso ao que constava na autorização ambiental Documento de Origem Florestal (DOF) e na nota fiscal. O veículo com reboque transportava 31 m³ de madeira e na documentação ambiental DOF e na nota fiscal constavam apenas 26 m³, perfazendo um excesso de 5 m³. A madeira vinha de Espigão do Oeste (RO) e seguia para Bady Bassitt (SP).

O veículo com reboque carregada com a madeira pertencente a uma empresa madeireira com domicílio jurídico em Espigão do Oeste (RO) foi apreendida. A empresa infratora foi autuada administrativamente e multada R$ 9,6 mil. O material apreendido e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

