Campanha “Aqueça uma Vida” é lançada pela primeira-dama de MS

O Governo do Estado lançou nesta terça-feira (16) a 5ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, “Aqueça Uma Vida”.

Participaram da solenidade o governador Reinaldo Azambuja e a madrinha da campanha, a primeira-dama do estado Fátima Azambuja. “Em quatro anos conseguimos dobrar o número de entidades contempladas. Tenho certeza que podemos aumentar esse número”, discursou.

Da mesma maneira, a primeira-dama Fátima Azambuja reiterou a importância da atuação dos gestores e lembrou que nunca faltou apoio do governo para demandas de natureza social. “Peço o empenho de todos os secretários para aumentarmos a arrecadação”, afirmou. Ela ainda destacou a atuação dos servidores e reforçou que faz parte das grandes ações, tratar as pessoas com atenção, “às vezes até um bom dia, são coisas importantes para quem precisa”, comentou.

A campanha “Aqueça Uma Vida” pretende arrecadar cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisetas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação. As doações podem ser feitas em postos de coleta espalhados nas secretarias e órgãos estaduais.

