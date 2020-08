Campanha arrecada as primeiras 1 mil bolsas de sangue na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Campanha “Do Mesmo Sangue” que começou no dia 5 de agosto, sendo revelado através da pintura de uma arara do Monumento das Araras em Campo Grande, já arrecadou as primeiras 1 mil bolsas de sangue.

O objetivo é incentivar a doação de sangue em Campo Grande, e a arara deixará a cor branca e voltará a cor original gradativamente através da doação de sangue, onde a cada 1 mil bolsas doadas, uma parte da arara será colorida novamente, em cinco etapas.

Com a doação das 1 mil bolsas de sangue que já foram atingidas. A campanha “Do Mesmo Sangue” inicia pintura da arara vermelha na segunda-feira (17)

A participação popular é determinante para o sucesso da campanha Do Mesmo Sangue, iniciativa inédita promovida pelo Sicredi em parceria com o Hemosul e Sectur e apoio da Prefeitura de Campo Grande e SES/MS e que alia doação de sangue à restauração de um dos principais pontos turísticos da Capital, o Monumento das Araras.

