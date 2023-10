Campanha "Caixa Encantada" arrecada brinquedos para natal feliz

Cerca de 26% das crianças que residem no Mato Grosso do Sul vivem em situação de pobreza intermediária, uma estimativa de pelo menos 116 mil crianças, de acordo com o relatório “Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil”, divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no período entre 2019 e 2022.

O relatório registra ainda que outras 30 mil crianças, aproximadamente, vivenciam um cenário mais crítico, com privação extrema, que ocorre quando a renda por pessoa é inferior a R$220 reais.

Dessa forma, a Campanha "Caixa Encantada", realizada pelo Governo do Estado de MS, com o objetivo de arrecadar brinquedos para alegrar o natal das crianças, poderá minimizar os desafios dessas crianças, principalmente nas festas de final de ano.

A campanha foi oficializada nesta segunda-feira (30/11), pela primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, e pela secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Nardes. Entretanto o projeto já arrecadou 2,5 mil itens na Corrida dos Poderes, que ocorreu no último sábado (28/11).

Durante a reunião foram entregues materiais para divulgação da campanha: banners, adesivos e as caixas encantadas para representantes de diversos órgãos públicos, que foram orientados sobre a arrecadação e entrega dos brinquedos, que contará com 300 instituições parceiras.

“O brinquedo na vida da criança é muito importante. Nós que temos filhos, sabemos como eles gostam. O Natal tem toda aquela imagem de momento maravilhoso, com presentes, e as crianças carentes estão neste contexto, mas não acessam. Então a gente fazer com que elas acessem o pouco que seja, já aquece o coração”, enfatiza Mônica Riedel.

A meta é bater os números do ano passado, de 26 mil brinquedos arrecadados. A população poderá fazer suas doações até dia 10 de dezembro, em qualquer secretaria, delegacia, no Hospital Regional, no Procon, ou qualquer órgão público do estado.

(Com informações portal Governo do Estado MS)

