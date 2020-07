Campanha da Gripe 2020

Devido ao grande aumento de casos do Coronavírus. E a aproximação dos dias mais frios, com as pessoas em lugares fechados, a incidência de doenças como a gripe, o resfriado, as sinusites e pneumonia aumenta consideravelmente.

Vale ressaltar que a vacina da gripe NÃO PREVINE contra o Coronavírus, mas é indicada para evitar agravamentos da doença.

A composição da vacina para a gripe sazonal é atualizada anualmente de acordo com os vírus circulantes para assegurar a sua eficácia. A vacina influenza tetravalente a ser utilizada no Brasil em 2020 conterá:

- vírus A/Brisbane/02/2018(H1N1) pdm09-like virus;

- vírus A/South Australia/34/2019 (H2N3)-like virus;

- vírus B/Washington/02/2019-like virus;

- vírus B/Phuket/3073/2013 (Yamagata).

A Vaccine Care Campo Grande, na Rua Paraíba 37, Jardim dos Estados, já está vacinando as pessoas, com a vacina quadrivalente, para clientes à partir de seis meses de idade. A única restrição é para pacientes com histórico de alergia à ovo, salvo em orientações médicas.

A enfermeira Nataly, Responsável Técnica da Vaccine Care, relata que a procura tem sido muito grande, havendo possibilidade até de falta da vacina.

Um diferencial da Vaccine Care é a preocupação com o bem-estar de seus clientes, com um ambiente amplo e agradável, com técnicas de amenização da dor e até filmes em óculos de Realidade Virtual para distrair as crianças e brinquedoteca.

A clinica, na Rua Paraíba 37, atende de segunda à sexta, das 08:00h as 12:00h e das 13:00h as 18:00h, e aos sábados, das 08:00h as 12:00h. Telefones (67) 3042-2803 e (67) 3043-2803.

