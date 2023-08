Campanha de conta grátis da Energisa tem primeiro ganhador em MS

A campanha da Energisa que sorteia dois anos de conta grátis para consumidores de Mato Grosso do Sul que pagarem a conta por Pix teve seu primeiro ganhador, o advogado Valdemir Teodoro de Freitas, de Aparecida do Taboado.

Valdemir foi pego de surpreso durante uma viagem à Campinas, em São Paulo, ao receber a notícia que foi o primeiro sorteado desta edição do programa da distribuidora.

“Um pouco antes de aderir à promoção, fui sorteado em uma promoção de um restaurante em Aparecida, e olha que fui o último a chegar”, detalha Valdemir ao citar a sorte que foi ser o sorteado pela Energisa.

O gerente comercial da Energisa MS, Artur Gandra, aponta que a campanha valoriza seus clientes adimplentes e os conscientiza sobre a mais recente forma de pagamento inclusa na conta de luz da distribuidora, o Pix.

“Queremos incentivar os consumidores a aproveitarem os benefícios de manter as contas de luz em dia. Além de ser uma empresa inovadora, a campanha reforça ainda, as facilidades de pagamento oferecidas para os clientes”, explica.

A gerente de Recursos Financeiros da Energisa, Cristiana Rios, aponta que, atualmente, em média, cerca de 27% dos pagamentos de contas de energia são realizadas via Pix.

“Isso confirma que o cliente quer mais comodidade no seu dia a dia e a Energisa está atenta às expectativas dos clientes. Com as facilidades dos canais digitais e adesão dos clientes à última campanha, conseguimos aumentar em 280 mil cadastros para pagamento somente com PIX”, afirmou.

A promoção segue até 15 de janeiro de 2024, e os clientes podem se cadastrar até dezembro deste através do site da campanha, nos totens de atendimento das agências, por meio do atendimento automático Gisa ou pelo App da Energisa, disponível para Android e iOS.

