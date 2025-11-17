Campanha de natal convida comunidade a presentear idosos da SIRPHA; confira

A tradicional campanha de natal da SIRPHA – Lar do Idoso lança mais uma edição, esse ano com o tema, “Doe Amor Neste Natal”. A ação começou este mês e segue até 13 de dezembro, e convida a comunidade a levar alegria aos moradores da instituição.

A iniciativa permite que cada pessoa adote um idoso, escolhendo um presente a partir de uma lista cuidadosamente preparada pelos colaboradores da instituição. Entre os itens mais pedidos estão perfumes, hidratantes, caixinhas de som, roupas, sapatos e relógios.

Segundo a casa, cada presente representa mais do que um objeto: é um gesto de reconhecimento, afeto e valorização da vida daqueles que já viveram tantas histórias.

Para participar, basta acessar a lista de pedidos disponível no site da SIRPHA, clicando aqui. Os presentes devem ser entregues na sede da instituição até o dia 13 de dezembro.

De acordo com a SIRPHA, a campanha vai além de presentear: é uma oportunidade de fortalecer laços, resgatar o espírito natalino e espalhar gestos de generosidade que aquecem corações. Cada ato de solidariedade ajuda a tornar o Natal mais especial para aqueles que, muitas vezes, já dedicaram grande parte de suas vidas cuidando de outros.

