Campanha da Reflore de prevenção a incêndio inicia sua 11ª edição

Lançada nesta terça-feira (25), com o tema ´Fogo Zero. O melhor combate é a Prevenção´ a campanha do Reflore/MS deste ano busca levar informações para a sociedade, populações urbanas e rurais, alertando sobre as consequências do fogo e orientando que a prevenção é a melhor opção para combater os incêndios florestais.

Presidente da Reflore/MS, Junior Ramires ressalta que objetivo é evitar ao máximo os incêndios. “Porque eles são danosos para os seres humanos, para o meio ambiente e trazem prejuízos com relação as atividades agroindustriais que a gente exerce. Então ´Fogo Zero´ sempre vai ser o nosso objetivo! Acredito que a conscientização é o primeiro fator, o fator mais importante nesta luta. Juntos, somando forças, evitaremos os incêndios florestais. Afinal, o melhor combate é a prevenção”.

Foram registrados 2.368 focos de calor em Mato Grosso do Sul, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em 2022. Já com relação as ocorrências de incêndios florestais atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram 4.049 (conforme dados do CBMMS). No bioma cerrado, região onde está localizada grande parte das florestas plantadas do estado, a área queimada foi de 407.000 hectares.

Buscando diminuir esse índice, a Reflore/MS trabalha em união com as empresas do setor de base florestal, produtores rurais, entidades e agentes públicos, para levar informações e orientações para as comunidades urbanas e rurais estão previstas diversas ações.

Para orientar e informar as pessoas foram instaladas diversas placas informativas na estrada da costa leste de MS (com contatos para casos de emergência). No Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, a Reflore/MS e profissionais das empresas associadas, vão realizar uma blitz educativa, levando informações aos condutores de veículos em pontos estratégicos das rodovias da costa leste do estado, com a distribuição de sacos de lixos automotivos, panfletos e adesivos.

Anualmente uma das principais missões da Campanha é levar conhecimento para os pequenos, por isso estão previstas palestras educativas em escolas rurais e urbanas da costa leste do estado, que serão conduzidas por profissionais das empresas associadas.

Treinamentos também estão previstos dentro das ações da "11ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios", para capacitar os profissionais do setor de base florestal no combate de incêndios florestais.

