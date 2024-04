Campanha do Agasalho FAC 2024 será lançada nesta quarta-feira na Capital

A 8ª Campanha do Agasalho será lançada nesta quarta-feira (17), com a presença da prefeita Adriane Lopes, através do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) que disponibilizará mais de 30 pontos de coleta das doações.

Os itens doados tem como objetivo principal atender a população da cidade que vive em situação de vulnerabilidade social.

É possível doar cobertores, calças, blusas de frio, casacos, meias, gorros e calçados. Qualquer pessoa, empresa ou comunidade pode fazer sua doação até o dia 20 de julho.

Mais informações sobre os pontos de coletas serão divulgadas após o lançamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também