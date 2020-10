Campanha ´Eu Alimento´ arrecada alimentos para instituições sociais

Com o propósito de apoiar instituições sociais que promovem a transformação de vida de pessoas em vulnerabilidade social, a Fundação Manoel de Barros (FMB), em parceria com a Uniderp, realiza a Campanha ´Eu Alimento´, com a arrecadação de alimentos não perecíveis. Neste ano, com a pandemia do novo coronavírus, a entidade criou o Drive Thru Solidário; para doar basta ir até a sede da FMB, na rua Ceará, 119, bairro Miguel Couto, entrar pelo estacionamento e deixar a doação. A arrecadação segue até 15 de outubro e o atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30.

A campanha é realizada desde 2017 e engloba as ações de assistência social da Fundação, como explica o diretor Marcos Henrique Marques: “A fome tira a dignidade do ser humano. Com essa campanha, nossa missão é unir nossas forças com as empresas parceiras, rede de contatos, voluntários, com a sociedade, para a arrecadação de alimentos não perecíveis para instituições sociais que atendem os mais necessitados, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. São entidades que montam cestas básicas para os seus usuários ou que produzem refeições em suas sedes para receber aqueles que precisam”.

Em 2019 foram arrecadados 6.838 toneladas de alimentos não perecíveis que beneficiaram usuários de 12 instituições da capital: CICA, ISMAC, Associação de Moradores do Conjunto Arnaldo Estevão de Figueiredo II, SIRPHA, Projeto Em Busca do Saber, Instituto Atos de Amor, Instituto Amigos do Coração (IAC), Associação de Amigos do Bairro Dom Antônio Barbosa – Projeto Asas do Futuro, Lar do Pequeno Assis, Associação Espaço Vida Ativa (EVA), Associação Familiar da Comunidade Negra São João Batista (AFCN) e Associação Dignidade e Vida (ADV).

Para este ano, a expectativa é ainda maior. Os alimentos arrecadados serão destinados para diversas instituições, especialmente aquelas que estão mais precisando; a Fundação está mapeando as entidades que serão contempladas. As entregas estão programadas para 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, data instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) para a Alimentação e Agricultura (FAO), que é celebrada em mais de 150 países.

Fundação Manoel de Barros

Instituída em 1998, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão contribuir com a promoção do desenvolvimento social, científico e tecnológico, por intermédio de parcerias, para construção de uma sociedade justa e igualitária. A FMB desenvolve projetos e ações com amor, respeito, ética, comprometimento, perseverança e solidariedade a fim de melhorar a qualidade de vida da sociedade. Atualmente atua com patrocínio da Águas Guariroba, Comper, Getnet, Raizen e Uniderp e, conta com parceiros como: Conselho Municipal do Idoso, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Mais informações em www.fmb.org.br/, Facebook, Instagram ou pelo telefone (67) 3384-8042.

