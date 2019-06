"Junho Vermelho" permanece na capital

No mês de junho, quando as temperaturas começam a cair por causa do inverno e as doenças respiratórias surgem com mais frequência, as doações de sangue ficam até 80% menores em Mato Grosso do Sul, conforme dados do Hemosul. A situação não é diferente em outros estados do país e, por causa dos baixos estoques de sangue, o período passou a ser reconhecido nacionalmente como o mês de incentivo às doações, intitulado "Junho Vermelho".

Diversas parcerias estão agendadas com Hemosul, na tentativa de reparar os números preocupantes desse período. Com o "Junho Vermelho", o Hemosul consegue promover doações em massa e tenta manter os estoques em níveis adequados, para atender a demanda da população. As campanhas e ações têm como objetivo, ainda, estimular que doadores já cadastrados façam doações em meses mais frios, incentivar que mais pessoas se cadastrem, fazendo com que a causa alcance o maior número de pessoas possível.

“Junho inicia um período crítico para as doações de sangue, o inverno, que afasta os doadores. As parcerias e campanhas são fundamentais para mantermos nossos estoques. Mas, é muito importante lembrar que precisamos de doações todos os dias e que a população está convidada a praticar este importante ato de solidariedade”, disse a coordenadora do Hemosul, Marli Vavas.

Serviço

Os locais para doação de sangue são: Hemosul Coordenador, que fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304; o Hemosul que fica no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS); Hemosul Dourados; Hemosul Ponta Porã; Hemosul Paranaíba e Hemosul Três Lagoas.

