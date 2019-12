Campanha Nome Limpo começa na próxima segunda-feira

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A 14ª campanha da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) para negociação de débitos, Nome Limpo, começa na próxima segunda-feira (9). A ação contará com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça (TJMS) para a realização das audiências.

As empresas Clínica Odontológica Sorriso, Colégio Adventista, CREA/MS, Energisa, Insted, Libera Limes, Pax Real, Soldamaq, Super 5 e Unigran participam da campanha. Os clientes dessas empresas que ainda não tenham recebido o convite para participar da campanha, devem procurar a Associação Comercial do dia 9 ao dia 13 de dezembro, e aproveitar as condições especiais de negociação.

As empresas seguirão uma escala de atendimentos na estrutura montada dentro da ACICG, localizada na rua 15 de novembro n° 309, no Centro.

A supervisora da Central de Recuperação de Crédito da ACICG, Paola Nogueira orienta as pessoas a consultarem a escala de atendimento antes de se deslocarem para realizar sua negociação. ‘’Em caso de dúvidas, podem entrar em contato pelos telefones (67) 3312-5063 e 9846-3135’’, afirma.

As condições de negociação estão sujeitas a análise, e a negociação do pagamento dos débitos pode ser feita pelo titular, munido do documento de identificação.

Confira a programação abaixo:

