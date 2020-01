Campanha orienta motoristas sul-mato-grossenses a denunciarem trabalho infantil

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul iniciou uma campanha nesse domingo (12) para orientar os motoristas do trecho da BR-163 a denunciarem flagrantes de trabalho infantil na alta temporada das férias de verão.

Nos painéis eletrônicos distribuídos pela via, a mensagem “Férias de verão sem trabalho infantil. #ChegadeTrabalhoInfantil. Denuncie. Ministério Público do Trabalho - Disque 100” aparece fazendo um apelo aos motoristas profissionais e os demais que se conscientizem e auxiliem no fim do trabalho precoce.

Essa campanha faz parte das iniciativas criadas pelo MPT e foi desenvolvida no estado de Mato Grosso do Sul em parceria ao grupo da concessionária que administra o trecho, a CCR MSVia.

Até o próximo sábado (18), 18 painéis eletrônicos exibirão a mensagem diariamente, no quilômetro 00, Mundo Novo, km 48, Eldorado, km 60 Itaquiraí, km 105, Itaquiraí, km 203, Caarapó, km 220, Caarapó, km 245, Dourados, km 281, Douradina, km 360 Nova Alvorada do Sul, km 370, Nova Alvorada do Sul, km 465, Sidrolândia, km 500, Campo Grande, km 520, Jaraguari, km 580, Bandeirantes, km 610, São Gabriel do Oeste, km 685, Rio Verde de Mato Grosso, km 725, Coxim e no km 843, Sonora.

O Disque 100 fica disponível 24h por dia e de forma gratuita, podendo ligar de qualquer telefone fixo ou móvel. Essas denúncias podem ser feitas também através do aplicativo MPT Pardal e Proteja Brasil, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A BR-163 é uma das principais rodovias federais do estado, cortando o Mato Grosso do Sul de norte a sul, iniciando no município de Mundo Novo, que faz divisa com o Paraná, e encerrando no município de Sonora, na fronteira com Mato Grosso.

