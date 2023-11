Campanha "Papai Noel dos Correios" tem mais de 6 mil cartinhas para adoção

Caroliny Anache, com Assessoria Correios/MS

A campanha Papai Noel dos Correios há 34 anos recebe e disponibiliza para adoção cartinhas escritas por crianças de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do Ensino Fundamental, e pela sociedade. As cartas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha.

O lançamento regional de uma das maiores ações de Natal do País será nesta quarta-feira (8) na agência central dos Correios, em Campo Grande. O Papai Noel estará presente para confirmar o recebimento de 6.300 cartinhas em Mato Grosso do Sul.

Os Correios convidam a sociedade a apoiar esta ação que faz o Natal de milhares de crianças mais feliz. As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção da campanha variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no blog dos Correios.

Sobre a Campanha

Há 34 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país: o Papai Noel dos Correios.

A ação ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.

A campanha também tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.

