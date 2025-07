Campeão internacional, fisiculturista de MS, Amado Moura morre aos 63 anos

O fisiculturista e presidente da IFBBMS - Federação de Culturismo e Fitness de Mato Grosso do Sul

Presidente, Amado Moura, faleceu aos 63 anos, de infarto fulminante na tarde dessa quarta-feira (16), em São Paulo, onde ele estava para participar de evento internacional de fisiculturismo.

Sul-mato-grossense natural de Três Lagoas, o atleta levou o nome do estado para várias partes do mundo, recebendo títulos como IFBB Word Champion Open (Turkey), Champion Arnold Classic (Columbus Ohio),

Sul Americano IFBB (Chile) e duas vezes o Brasileiro IFBB 1 Overall.

Amado Moura treinava regularmente na academia PowerFit, sendo referência para muitos jovens praticantes.



Familiares contrataram a funerária Cardassi para realizar todos os procedimentos de remoção e traslado do corpo de São Paulo para Três Lagoas. Informações sobre velório e sepultamento deverão ser divulgadas posteriormente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também